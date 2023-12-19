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Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu Aralık ayına özel ürünlerle yayınlandı. Et, peynir, tavuk, kıyma, yoğurt ve süt gibi pek çok temel ihtiyaç ürününe indirim yapan Tarım Kredi Market yeni yıl kampanyasını duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 16 Aralık günü itibarıyla birçok üründe yüzde indirim fırsatını tüketicilere sunuyor. İşte 16-31 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...