Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı kadro dağılımı nasıl olacak ve başvurular ne zaman başlıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık için 7 bin 158 kişilik istihdam yapılacağını açıkladı. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan pozisyonlar; laborant, balıkçılık teknolojisi mühendisi, orman muhafaza memuru, harita mühendisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarını kapsıyor. Personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Peki, 7 bin 158 kişilik personel alımı ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 27.12.2023 - 07:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 07:18 facebook

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir ve kadro sayısı belli oldu mu? İşte, detaylar...

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIYOR Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.