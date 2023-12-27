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        Haberler Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor: Tarım ve Orman Bakanlığı kadro dağılımı nasıl olacak ve başvurular ne zaman başlıyor?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık için 7 bin 158 kişilik istihdam yapılacağını açıkladı. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan pozisyonlar; laborant, balıkçılık teknolojisi mühendisi, orman muhafaza memuru, harita mühendisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarını kapsıyor. Personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Peki, 7 bin 158 kişilik personel alımı ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 07:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 07:18
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        Tarım ve Orman Bakanlığı 2024'te aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir ve kadro sayısı belli oldu mu? İşte, detaylar...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIYOR

        Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları belli oldu.

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        Bakan Yumaklı, bakanlığa 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi, biyolog ve diğer ünvanlarda olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı.

        Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Destek Personeli: 1443

        Büro Personeli: 1088

        Ziraat Mühendisi: 982

        Veteriner Hekim: 652

        Şoför: 487

        Gıda Mühendisi: 193

        Orman ve Muhafaza Memuru: 162

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155

        Su Ürünleri Mühendisi: 107

        Orman Mühendisi: 81

        Laborant: 56

        Biolog: 33

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18

        Harita Mühendisi: 15

        Kimya Mühendisi: 14

        Bilgisayar Mühendisi: 6

        İnşaat Mühendisi: 6

        Gemi Adamı: 2

        Toplam: 5500

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        1500 TARIM İŞÇİSİ VE UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

        Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

        Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.

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        158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.

        7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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