Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı! Tarım işçisi alım şartları nedir?
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1500 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Alım için başvurular 13 Şubat'ta başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler İŞKUR'un, 'https://esube.iskur.gov.tr/' sitesinden başvurularını tamamlayabilir. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının şartları nelerdir ve başvurular ne zaman bitiyor? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra tarafında görevlendirmek üzere 1500 işçi alımı yapıyor. 13 Şubat'ta başlayan başvuruların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Sizler için tüm detayları bir araya getirdik. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kura çekim tarihi...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda; "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları 13 Şubat'ta başladı ve 19 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş ilanları başvuruları İŞKUR resmi internet sayfasında 13 Şubat ile 19 Şubat arasında açık olacak. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
TARIM İŞÇİSİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak işçiler, 27 Şubat'ta noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekim yerinin ve saatini ilerleyen günlerde resmi internet sayfası üzerinden bildirecek. Adaylardan istenilen belgeler ise bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak.
2024 İŞKUR TARIM İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir; 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip olmak.
7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.
8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.