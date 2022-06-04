Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilecek toplamda bin 800 personel alımı yapacağını duyurdu. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde ayrı ayrı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel memur alımı başvuru kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları