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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 41,43, aylık yüzde 2,62 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:51
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        Tarımsal girdi fiyatlarında artış sürüyor
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        Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,69 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,47 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,64, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 68,87 artış görüldü.

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 24,75 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 151,60 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

        Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,26 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,37 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 5,21 ile hayvan yemi olarak sıralandı.

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