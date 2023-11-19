Tarkan "Allah başka dert vermesin" dedi! Ünlü şarkıcı ilk kez hastalığını paylaştı!
Türkiye'nin Megastar'ı olarak bilinen başarılı şarkıcı Tarkan, son olarak Kazakistan'da hayranları ile buluştu. Ünlü isim kimsenin bilmediği hastalığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yılbaşı öncesi yoğun konser programında hayranları ile buluşan Tarkan, son olarak Kazakistan’da sahne aldı. Megastar, kimsenin bilmediği hastalığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Pandemi döneminde eşi ve çocuğu ile birlikte Almanya’ya yerleşen Tarkan, yoğun konser programına Kazakistan’da sahne alarak devam etti. 17 Kasım’da hayranları ile buluşan Tarkan, prova yaparken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Megastar’ın yayınladığı fotoğrafların arasında birden sahnede yere çöktüğü anları paylaşan Tarkan, gözüne takılan hoparlörün duruşunu düzelttiği anları takıntısını açıklayarak paylaştı.