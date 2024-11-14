Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Tarkan, Avrupa turnesine başlıyor

        Tarkan, Avrupa turnesine başlıyor

        Tarkan, 6 yıl aradan sonra yeni albümü 'Kuantum 51' ile Avrupa turnesine çıkıyor. Turne, Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü şarkıcı Tarkan, 6 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51'in turnesine çıkacak.

        2

        Yapılan açıklamaya göre, Tarkan, en son 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, yeniden Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        3

        Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan 'European Tour 2025' turnesinde ünlü şarkıcı, 'Kuantum 51' albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan hitlerini de sahne performansları eşliğinde seslendirecek.

        4

        Tarkan'ın Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleştirilecek Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserler, 2025 Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar devam edecek.

        5

        Sanatçı, konser serisi kapsamında;
        4 Nisan'da Rotterdam Ahoy'da
        12 Nisan'da Düsseldorf PSD Bank Dome'da
        19 Nisan'da Viyana Wiener Stadthalle'de
        26 Nisan'da Stuttgart Porsche Arena'da
        4 Mayıs'ta Hamburg Barclays Arena'da
        11 Mayıs'ta Londra O2 Arena'da
        28 Mayıs'ta Berlin Uber Arena'da
        30 Mayıs'ta Münih Olympiahalle'de
        1 Haziran'da Zürih Hallenstadion'da sahne alacak.

        6

        Turnenin bilet satışları bugün itibarıyla başladı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto

        #tarkan
        #Kuantum 51
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?