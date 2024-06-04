Megastar Tarkan, yeni albümünün duyurusunu yaptı. Tarkan, yaptığı son paylaşımda dinleyicilerinin merakını giderdi ve nihayet 'Kuantum51' adlı yeni albümünü 14 Haziran'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Tarkan, yeni albümüyle ilgili "Biliyorum 'artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar' diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" demişti.

Geçen günlerde de stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan; "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.