Hakan Bulut'un haberine göre olay, Tarsus'un Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen pazar günü meydana geldi. Sabah saat 04.20 sıralarında kadın kıyafetleri giymiş yüzleri örtülü iki erkek, H.A.'nın (32) ailesiyle birlikte ikamet ettiği tek katlı evin ön bahçe bölümüne yanaştı. İki şüpheli, yanlarında getirdikleri molotof kokteylleri eve atarak hızla olay yerinden hızla kaçtı. Evin duvarına ve bahçesine isabet eden molotoflar nedeniyle yangın çıktı. Alevler bir anda çevreye dağıldı. O sırada evde uyuyan biri bebek 3 çocuk sahibi H.A. ve eşi büyük bir korku ile yataklarından fırladı. H.A., sakinleştikten sonra durumu emniyet birimlerine bildirdi. Alevler, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. H.A.'nın emniyetteki ifadesinde, bazı kişilerle husumeti olduğunu ve saldırıyı onların yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Polis, molotoflu saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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