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Hakan Bulut'un haberine göre, Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken, PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Tarsuslu Astsubay Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin son yolculuğunda ilk tören camide yapıldı. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında Ulu Camiye getirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende Şehit için cenaze namazı kılındı. Sinan Köse'nin Yeter Köse ile 9 ay önce evlendiği öğrenilirken, cenazede babası Hacı, annesi Songül ve eşi Yeter Köse, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, Kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü.

Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğ General Ertuğrul Sağlam, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yanı sıra il ve ilçe jandarma komutanlığında görev yapan rütbeliler de katıldı.

Şehit Köse’nin cenazesi kılınan namazının ardından helallik alınmasıyla top arabasına konuldu. Köse, Tarsus'un Taşobası Mahallesi Mezarlığına defnedildi.