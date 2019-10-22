Tarzan Efsanesi, Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılmış hayali karaktere dayanan bir 2016 yılı Amerikan aksiyon macera filmi. David Yates tarafından yönetilen film Adam Cozad ve Craig Brewer tarafından yazılmıştır. 1 Temmuz 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona giren film, eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı ve dünya çapında 356 milyon $'ın üstünde hasılat elde etti. İşte Tarzan Efsanesi filminin konusu ve oyuncuları

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülmüş olan Tarzan, normal insan hayatına dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte soylu yaşam şeklini devam ettirmektedir.

Bir gün bir şekilde, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilir. Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzaktan haberi yoktur. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarzan filmi oyuncuları;