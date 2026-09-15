Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

        Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

        Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 5 Haziran'da 31. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı. TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni sezon 32. bölüm hazırlıklarının başlamasıyla birlikte "Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı. Cuma akşamları ekrana gelen ve 31. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve 2. sezon hangi tarihte başlayacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 2. sezon başlangıç tarihine ilişkin detaylar…

        2

        TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

        Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı ancak yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili TRT 1 tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

        3

        TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin 11 Eylül'de başlamasıyla birlikte dizinin dönüş hazırlıkları hız kazandı. Yeni sezon tarihi açıklandığında dizinin 32. bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.

        4

        TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

        Taşacak Bu Deniz'in 5 Haziran'da yayınlanan 31. bölümünde Esme, Adil ve Eleni'nin yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesiyle hikayede önemli bir hesaplaşma yaşandı. Koçari Konağı'ndaki kına gecesi, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına sahne oldu.

        5

        Sezon finalinde Esme ve Adil, uzun süren mücadelenin ardından mutluluğa yaklaşırken düğün öncesinde yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı. TRT 1'in sezon finali duyurusunda da iki düşman ailenin mücadelesinde kritik gelişmeler yaşanacağı belirtilmişti.

        6

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tarihi için resmi açıklama bekleniyor. 2. sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekrana döneceği, TRT 1'in yayın takvimiyle netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taşacak Bu Deniz
        #TRT 1
        #yeni sezon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Altın ve gümüşü solladı
        Altın ve gümüşü solladı
        Büşra bebek aramasında 5'inci gün
        Büşra bebek aramasında 5'inci gün
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        Kan donduran olay... Baba ve 2 çocuğu ölü bulundu
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Yeni yasama döneminde Meclis takvimi
        Yeni yasama döneminde Meclis takvimi
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?
        Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
        Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Damga vuran anlar
        Damga vuran anlar
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        İstanbul'da aracında kurşun yağmuruna tutulmuştu: Fırat Yavşan cinayetinde 9 tutuklama
        İstanbul'da aracında kurşun yağmuruna tutulmuştu: Fırat Yavşan cinayetinde 9 tutuklama
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Asena Keskinci, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Asena Keskinci, 'Kızılcık Şerbeti'nde