Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 5 Haziran'da 31. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı. TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni sezon 32. bölüm hazırlıklarının başlamasıyla birlikte "Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi hakkında merak edilenler…
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı. Cuma akşamları ekrana gelen ve 31. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve 2. sezon hangi tarihte başlayacak? İşte, Taşacak Bu Deniz 2. sezon başlangıç tarihine ilişkin detaylar…
TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?
Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı ancak yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili TRT 1 tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı.
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin 11 Eylül'de başlamasıyla birlikte dizinin dönüş hazırlıkları hız kazandı. Yeni sezon tarihi açıklandığında dizinin 32. bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Taşacak Bu Deniz'in 5 Haziran'da yayınlanan 31. bölümünde Esme, Adil ve Eleni'nin yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesiyle hikayede önemli bir hesaplaşma yaşandı. Koçari Konağı'ndaki kına gecesi, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına sahne oldu.
Sezon finalinde Esme ve Adil, uzun süren mücadelenin ardından mutluluğa yaklaşırken düğün öncesinde yeni bir sınavla karşı karşıya kaldı. TRT 1'in sezon finali duyurusunda da iki düşman ailenin mücadelesinde kritik gelişmeler yaşanacağı belirtilmişti.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm tarihi için resmi açıklama bekleniyor. 2. sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekrana döneceği, TRT 1'in yayın takvimiyle netlik kazanacak.