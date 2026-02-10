Tasarruf finansman sektöründe yeni marka

Şirkette yapılan açıklamaya göre; tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren İyi Finans; ev, araba, iş yeri, motosiklet ve karavan gibi geniş bir yelpazede tüketicilere faizsiz çözümler sunuyor.

İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik konjonktürde varlık edinmenin zorlaştığını ancak tasarruf finansmanı sistemiyle bu hedeflere sıfır faizle kolaylıkla ulaşılabildiğini belirtti.

Eniz Ünal, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Günümüzde bireysel tasarrufla konut veya araç edinmek uzun zaman alabiliyor. İyi Finans ile müşterilerimiz, aylık ödeme güçlerine göre bir plan oluşturuyor. Tüketiciler, birikim tutarı ve toplam vadenin yüzde 40’ına ulaştığında, kalan yüzde 60’lık kısmı biz tamamlıyoruz. Böylece BDDK’nın belirlediği yasal çerçeve içinde, faiz yükü altına girmeden hedeflere rahatlıkla ulaşılıyor."

İyi Finans'ın Ozan Akbaba’nın marka yüzü olduğu ilk reklam filmi izleyiciyle buluştu. İyi Finans ve Ozan Akbaba iş birliği, markanın yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.