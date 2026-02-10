Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.820,40 %-0,13
        DOLAR 43,6349 %0,10
        EURO 51,9334 %-0,06
        GRAM ALTIN 7.050,46 %-0,95
        FAİZ 35,51 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 114,56 %-2,57
        BITCOIN 68.532,00 %-2,61
        GBP/TRY 59,7433 %0,04
        EUR/USD 1,1894 %-0,17
        BRENT 69,22 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 11.527,50 %-0,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tasarruf finansman sektöründe yeni marka - İş-Yaşam Haberleri

        Tasarruf finansman sektöründe yeni marka

        BDDK'dan faaliyet izni alarak çalışmalarına başlayan Adil Tasarruf Finansman A.Ş., İyi Finans markasını kamuoyuna tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 16:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tasarruf finansman sektöründe yeni marka
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirkette yapılan açıklamaya göre; tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren İyi Finans; ev, araba, iş yeri, motosiklet ve karavan gibi geniş bir yelpazede tüketicilere faizsiz çözümler sunuyor.

        İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik konjonktürde varlık edinmenin zorlaştığını ancak tasarruf finansmanı sistemiyle bu hedeflere sıfır faizle kolaylıkla ulaşılabildiğini belirtti.

        Eniz Ünal, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Günümüzde bireysel tasarrufla konut veya araç edinmek uzun zaman alabiliyor. İyi Finans ile müşterilerimiz, aylık ödeme güçlerine göre bir plan oluşturuyor. Tüketiciler, birikim tutarı ve toplam vadenin yüzde 40’ına ulaştığında, kalan yüzde 60’lık kısmı biz tamamlıyoruz. Böylece BDDK’nın belirlediği yasal çerçeve içinde, faiz yükü altına girmeden hedeflere rahatlıkla ulaşılıyor."

        REKLAM

        İyi Finans'ın Ozan Akbaba’nın marka yüzü olduğu ilk reklam filmi izleyiciyle buluştu. İyi Finans ve Ozan Akbaba iş birliği, markanın yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

        Her yaştan, her gelir ve meslek grubundan müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Eniz Ünal, özellikle gençlerin finansman planı oluşturarak güvenli bir gelecek inşa etmeye başladığını ifade etti.

        Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını vurgulayan Ünal, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        İyi Finans'tan yapılan açıklamaya göre; tüketicilere iki ana yöntem sunuluyor: Bireysel Finansman Planı ve Çekilişli Finansman Planı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosikleti ile TIR'ın altında kalıp sıkışan kurye: Ekipmanlarım sayesinde hayattayım

        Adana'da motosikleti ile çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenip, sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı