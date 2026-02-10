Tasarruf finansman sektöründe yeni marka
BDDK'dan faaliyet izni alarak çalışmalarına başlayan Adil Tasarruf Finansman A.Ş., İyi Finans markasını kamuoyuna tanıttı
Şirkette yapılan açıklamaya göre; tasarruf finansmanı alanında faaliyet gösteren İyi Finans; ev, araba, iş yeri, motosiklet ve karavan gibi geniş bir yelpazede tüketicilere faizsiz çözümler sunuyor.
İyi Finans Genel Müdürü Eniz Ünal, yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik konjonktürde varlık edinmenin zorlaştığını ancak tasarruf finansmanı sistemiyle bu hedeflere sıfır faizle kolaylıkla ulaşılabildiğini belirtti.
Eniz Ünal, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı: "Günümüzde bireysel tasarrufla konut veya araç edinmek uzun zaman alabiliyor. İyi Finans ile müşterilerimiz, aylık ödeme güçlerine göre bir plan oluşturuyor. Tüketiciler, birikim tutarı ve toplam vadenin yüzde 40’ına ulaştığında, kalan yüzde 60’lık kısmı biz tamamlıyoruz. Böylece BDDK’nın belirlediği yasal çerçeve içinde, faiz yükü altına girmeden hedeflere rahatlıkla ulaşılıyor."
İyi Finans'ın Ozan Akbaba’nın marka yüzü olduğu ilk reklam filmi izleyiciyle buluştu. İyi Finans ve Ozan Akbaba iş birliği, markanın yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.
Her yaştan, her gelir ve meslek grubundan müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Eniz Ünal, özellikle gençlerin finansman planı oluşturarak güvenli bir gelecek inşa etmeye başladığını ifade etti.
Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını vurgulayan Ünal, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
İyi Finans'tan yapılan açıklamaya göre; tüketicilere iki ana yöntem sunuluyor: Bireysel Finansman Planı ve Çekilişli Finansman Planı.