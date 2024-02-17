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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Taşerona kadro çıkacak mı? 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları nedir, kimleri kapsayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Taşerona kadro çıkacak mı? İşte 90 bin taşeron işçiye kadroda son durum

        Taşerona kadro, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Birçok işçinin merakla beklediği taşerona kadro konusunda daha önce çalışmaların olduğuna dair açıklama yapılmıştı. Peki, taşerona kadro çıkacak mı? İşte, 90 bin taşerona kadroda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 23:59 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:59
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        Taşerona kadroda son durum merak ediliyor. Daha önce eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." demişti. Şimdi gözler, 90 bin taşerona kadro için Bakanlık'a döndü. Peki, taşerona kadro çıkacak mı? İşte, merak edilenler...

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        TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?

        Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

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        GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO YASALAŞMIŞTI

        Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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        "ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"

        Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

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        "TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" açıklamasında bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." demişti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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