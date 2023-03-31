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Taşınabilir, oyuncular için özel tasarım tablet

ASUS, oyuncular için özel olarak tasarladığı, çok yönlü oyun dizüstü bilgisayar modellerinden oluşan serisi ROG (Republic of Gamers) ve ACRONYM iş birliğinde tasarlanan yeni cihazını tanıttı.

Taşınabilir, oyuncular için özel tasarım tablet
HABERTURK.COM

ASUS Republic of Gamers (ROG) ile teknik giysi tasarım ajansı ACRONYM arasında yapılan iş birliğinin ikinci projesi olarak oyuncular için özel tasarlanan tableti tanıttılar.

Tanıtımda yapılan açıklamada moda, sanat, teknoloji ve Web3 dünyasını bir araya getirmeyi amaçladığı vurgulanan yeni cihaz, 3 Nisan 2023'ten itibaren dünya çapında satışa sunuluyor. Intel Core i9-13900H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU gibi özelliklere sahip olan ROG FLOW Z13-ACRNM RMT02, taşınabilirlik ve tablet boyutunda bir kasaya sahip olduğu belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM İMKÂNI

Yeni model, ROG'un "çok yönlü oyun" hedefiyle tasarladığını açıkladığı 2023 Flow serisinin bir parçası olarak sunuluyor. Flow Z13, ACRONYM® ve ROG için bu çok yönlülüğü profesyonel özellikli işleme ve grafikler gerektiren diğer kullanımlara genişletmek esas hedef olarak ortaya çıktığı söyleniyor.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

FLOW Z13-ACRNM RMT02, Intel Core i9-13900H işlemci NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU'ya sahip. ROG, cihaza 65W termal kapasitenin yanı sıra bir MUX Switch ve Nvidia Advanced Optimus da ekledi. Bununla birlikte firmadan yapılan açıklamada soğutma sistemi ile %44 anakart kapsama alanına sahip bir buhar odasıyla güçlendirdiği belirtiliyor. Sıvı metal ve ark akışlı fanlar, 0db ortam soğutması sağladığı vurgulanıyor.

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