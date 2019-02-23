Otomobil sektöründe bir süredir yaşanan sıkıntılar herkesin malumu. Bu durumun birden çok sebebi olsa da, satışların geçen yıl yüzde 35, Ocak ayında da yüzde 59 seviyesinde azalmasının nedenlerinden biri olarak faizlerin yüksekliği gösteriliyor.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi vadelerini uzatacaklarının sinyalini vererek, "Bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu çalışmanın bireysel tüketicilerin elini rahatlatmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına da katkı sağlayacağını kaydeden BDDK Başkanı, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek" dedi.

Faizler düşmese bile, kredi vadelerinin 1 yıl daha artacak olması, kuşkusuz hem tüketici hem de sektör nezdinde heyecan uyandırdı.

Fakat, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'nin sözlerine konu olan vade artırımının, tüketiciye nasıl yansıyacağını daha iyi anlamak için rakamlara bakmak gerekiyor.

AYLIK ÖDEME DÜŞÜYOR, TOPLAM ÖDEME ARTIYOR

Merkez Bankası verilerine göre, taşıt kredisi faizlerinin ortalaması yüzde 2.14 seviyesinde olacak şekilde kaşımıza çıkıyor. Yaptığımız araştırmaya göre ise, bazı bankaların faiz oranlarını belirli bir tutara kadar yüzde 1.70 seviyesine kadar çektiğini gördük.

Bu oran esas alınarak yaptığımız hesaba göre, bir yıllık vade artışının aylık ödemeleri düşürmesine rağmen, toplam ödenecek tutarı ise azımsanmayacak şekilde artırdığını gözlemledik.

Öyle ki, 100 bin liralık kredi kullanarak yeni bir otomobil satın aldığımızı varsayalım.

Kredi faiz oranı yüzde 1.7 olarak alındığında, 100 bin liranın toplam geri ödemesi 24 ay için 122 bin 619 TL, 36 ay için 134 bin 524 TL ve 48 ay için 147 bin 91 TL olarak hesaplanıyor. Vadelerin 60 aya uzaması ise ödenecek tutarı 160 bin 302 TL'ye yükseltiyor.

Hazırladığımız tabloda da detaylı bir şekilde görülebildiği gibi, 100 bin TL'nin aylık ödemesinin 24 ay vade için 5 bin 109 lira, 36 ay vade için 3 bin 737 TL, 48 ay vade için 3 bin 64 TL olduğu ortaya çıkıyor.

60 aylık vade için ise aylık ödemenin 2 bin 672 TL'ye düştüğü anlaşılıyor.

Rakamlar, vadenin 60 aya uzamasının aylık ödemeyi 392 TL kadar azalttığını, fakat toplam geri ödemeyi 13 bin 211 TL artırdığını ortaya koyuyor.

2013 YILINA GÖRE 26 BİN TL'DEN FAZLA FARK VAR

Merkez Bankası verilerinden elde ettiğimiz yukarıdaki grafiği yakından incelediğimizde, taşıt kredisi faiz oranlarının 2010 ve 2013 yıllarında yüzde 1'in altına indiği görülüyor. Faizlerin son 10 yılın zirvesini gördüğü Ağustos 2018'den bu yana ise düşme trendine girdiğini anlıyoruz.

Taşıt kredisindeki faiz trendinin bu şekilde devam ederek yüzde 1'e kadar düşeceğini varsayarsak, 100 bin liralık kredinin geri ödemesinde daha önce hesaplamalarımızda esas aldığımız yüzde 1.70 faiz oranına göre azımsanmayacak bir fark meydana geliyor.

Ortaya çıkan bu tablo ise, yeni araç alacaklarını karşısına iki alternatif çıkarıyor.

Bunlardan ilki, 100 bin liralık kredi kullanımı ile bugün yeni bir araç almak. Bu senaryoda, 60 ay vade için 160 bin 302 TL kredi geri ödemesi yapmak gerekiyor.

Faizlerin yüzde 1'e kadar düşmesini beklemenin ise ikinci senaryo olduğu kabul edersek, aynı oranda kullanılacak kredinin 60 ay vadeli kullanımında 133 bin 467 lira geri ödemesi bulunuyor.

Her iki senaryo arasında tüketicilerin cebinden çıkan ödemelerde meydana gelen fark ise, 48 ay vade için 20 bin 688 TL'yi bulurken, 60 ay vade için ise 27 bin TL'ye yaklaşıyor.

Rakamlar her ne kadar düşük faizden araç almayı beklemenin cazip bir seçenek olduğunu gösterse de, faizler düştükçe piyasa canlanacağından ve mevcut ÖTV indirimlerinin belki de son bulacak olmasından dolayı araç fiyatlarının yükseleceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.