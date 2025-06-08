Tatil ardından cildiniz yorgun mu düştü? Deniz ve havuz sonrası uygulanması gereken altın kurallar!

DÜZENLİ BAKIM, UZUN VADELİ KORUMA SAĞLAR

Yaz mevsiminde deniz ve havuza sık giren kişiler, bu bakım rutinini bir alışkanlığa dönüştürmelidir. Cildin her gün maruz kaldığı dış etkenlerle baş edebilmesi için düzenli bakım yapılması, hem yaşlanma belirtilerini geciktirir hem de sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırır. Cilt sağlığı için güneşten korunmak kadar, sonrasında yapılan bakım da bir o kadar hayati öneme sahiptir.