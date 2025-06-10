Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan M.K, bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da, 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı.

EŞİNİN SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE İPTAL ETTİ AA'da yer alan habere göre M.K, eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açtı.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ: PARA GERİ ÖDENMELİ Yargılamayı yapan Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti 1888 Avronun, satın alındığı tarihteki Türk lirası cinsinden karşılığı olan 12 bin 127 liranın M.K'ye ödenmesine kesin olarak karar verdi. REKLAM

'KANUN YARARINA TEMYİZ' TALEBİNİ KABUL ETTİ Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.