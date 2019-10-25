TAV'dan 9 ayda 150 milyon Euro kâr

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları , Atatürk Havalimanı dışarıda tutulduğunda 2019'un 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 71,6 milyon yolcuya hizmet verdi.TAV Havalimanları, yılın ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 592 milyon avro ciro açıkladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından TAV'ın devam eden faaliyetlerinden elde ettiği net kar yüzde 28 artışla 93,8 milyon avro oldu. FAVÖK'ünün yüzde 31'ini hizmet şirketlerinden elde eden şirketin küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak ve ülke turizmine değer katmak üzere çalışıyoruz. Havacılık ve turizm sektörü açısından yılın en kuvvetli dönemi olan üçüncü çeyreği, TAV olarak hem operasyonel hem finansal anlamda iyi sonuçlarla geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Şener, Türkiye'nin turizm potansiyelini oldukça cazip fiyatlarla sunmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, ziyaretçi sayısı rekorlarını her ay yeniden kırıyor. Sekiz ayda Türkiye'nin sunduğu değerin gördüğü yüksek talep nedeniyle yabancı ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 15 arttı. Genel itibarıyla portföyümüzdeki havalimanlarının neredeyse tamamı dış hat yolcusu açısından oldukça kuvvetli bir yıl geçirdi ve faaliyetlerdeki bu artış finansal sonuçlarımıza da yansıdı.

Hizmet şirketlerimizin büyüme inisiyatifi hız kesmeden devam ediyor. Hizmet portföyümüze en son katılan operasyonlar olan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki JFK Havalimanı'nda açtığımız özel yolcu salonlarıyla birlikte TAV Havalimanları'nın küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı. Hizmetler, geldiğimiz nokta itibarıyla bugün toplam FAVÖK'ümüzün yüzde 31’ini oluşturuyor."

İstanbul harici portföylerinin toplam cirosunun 2019'un dokuz ayında yüzde 9 artarak 592 milyon avroya ulaştığı bilgisini veren Şener, "İstanbul harici FAVÖK yüzde 2 artarak 282 milyon avro oldu. İstanbul harici, devam eden faaliyetlerimizden elde ettiğimiz net kar yüzde 8 artarak 98 milyon avroya ulaştı. 2019'un dokuz ayında toplam net karımız 150 milyon avro oldu. Kurda yaşanan oynaklığın azalması nedeniyle devam eden faaliyetlerimizin kar büyümesi FAVÖK büyümesinin üstünde gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

Şener, sonuçların TAV 2.0 ismini verdikleri İstanbul sonrası portföyün değer yaratmaya ve büyüme devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Karlı inorganik büyüme fırsatları ile bu portföyü büyütmek için çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk Havalimanı’nın işletim süresinden önce kapanmasından dolayı doğan tazminat hakkımızın tutarının netleşmesi konusunda DHMİ ile yapmakta olduğumuz görüşmeleri sene sonuna kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz." yorumunda bulundu.

TAV 2.0'ı inşa etmeye devam ettiklerini kaydeden Şener, "Bu yolculukta en büyük pay sahibi olan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza geleceğin TAV Havalimanları’nı yaratmaktaki ölçülemez katkıları için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.