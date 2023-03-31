Tavşanlar hakkında sizi şaşırtacak bilgiler

Tavşanlar sadece havuçla yaşayamaz. Karikatürler, tavşanların yalnızca havuçla beslenerek mutlu bir şekilde hayatta kalabileceklerini öne sürüyor. Ancak vahşi doğada tavşanlar kök sebzeleri yemezler; yabani otlar, çimenler ve yoncalar gibi yeşillikleri yemeyi tercih ederler.

Bu, evcil hayvanınıza ara sıra atıştırmalık olarak biraz havuç veremeyeceğiniz anlamına gelmez ancak aşırıya kaçmayın; havuçların şekeri yüksektir ve diş çürümesi yapabilir.