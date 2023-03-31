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Tavşanlar hakkında sizi şaşırtacak bilgiler

Sevimli halleri, pamuk gibi kürkleriyle tavşanları sevmeyen yoktur. Ancak tavşanlar havuç yiyen canlılardan daha fazlasıdır; bazıları neredeyse bir çocuk boyutuna ulaşır ve harika bir görüşleri vardır.

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  • Tavşanlar hakkında daha önce duymadığınız sizi şaşırtacak bilgiler

    Tavşanlar sadece havuçla yaşayamaz. Karikatürler, tavşanların yalnızca havuçla beslenerek mutlu bir şekilde hayatta kalabileceklerini öne sürüyor. Ancak vahşi doğada tavşanlar kök sebzeleri yemezler; yabani otlar, çimenler ve yoncalar gibi yeşillikleri yemeyi tercih ederler.

    Bu, evcil hayvanınıza ara sıra atıştırmalık olarak biraz havuç veremeyeceğiniz anlamına gelmez ancak aşırıya kaçmayın; havuçların şekeri yüksektir ve diş çürümesi yapabilir. 
  • Tavşanlar hakkında daha önce duymadığınız sizi şaşırtacak bilgiler

    Bazı tavşanlar bir yürümeye başlayan çocuk kadar büyük olabilir. Tüm tavşanlar sevimli ve küçük değildir. Flaman dev tavşanı gibi bazıları, 1 metreye kadar ulaşabilir. 
  • Tavşanlar hakkında daha önce duymadığınız sizi şaşırtacak bilgiler

    "Tavşan gibi üremek" söyleminde doğruluk payı var. Tavşanlar gerçekten meşgul hayvanlardır. Bir tavşan sadece 3 ila 8 aylıkken üremeye başlar. Bu noktaya ulaştıklarında, geri kalan 9 ila 12 yıllık ömürleri boyunca her yıl, yılın sekiz ayında çiftleşebilirler.
  • Tavşanlar hakkında daha önce duymadığınız sizi şaşırtacak bilgiler

    Tavşanlar da tıpkı kediler gibi kendilerini temizler. Tavşanlar son derece hijyeniktir. Kediler gibi gün boyunca kürklerini ve patilerini yalayarak kendilerini temiz tutarlar.
  • Tavşanlar hakkında daha önce duymadığınız sizi şaşırtacak bilgiler

    Görüşleri yaklaşık 360 dereceyi kapsar bu yüzden bir tavşana gizlice yaklaşmak zordur bu da onların her yeri başlarını çevirmeden görmelerini sağlar. 

    Kaynak: Mental Floss

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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