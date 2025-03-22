Tavşanlı'da "Ramazan adağı" geleneği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyünde, Ramazan ayına özgü "Ramazan adağı" geleneği yaşatılıyor.

Derecik köyü halkı, Ramazan ayının il haftasından itibaren Ramazan ayı bitinceye kadar her hafta perşembe günü ikindi namazı sonrası cami önünde "Ramazan adağı" geleneğine göre pide, lokum ekmek, meyve suyu gibi yiyecek ve içeceği cami önüne getirerek dağıtıyor.

Bu sene de çocuklar ve büyükler, camiye getirilen yiyecek ve içeceklerden eşit şekilde aldıktan sonra cami imamı tarafından dualar edildi. Geleneğin çok eskilere dayandığını belirten köy sakinlerinden Ahmet Kartal ve Ali Çağlar, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gelenek halinde devam ediyor. Daha önceleri yöresel olarak gözleme ve fırında pişirilen lokum yapılırdı. Şimdilerde kolay ve hazır olduğu için Ramazan pidesi dağıtılıyor" dedi.

Derecik Köyü Muhtarı Halil İbrahim Gürsu da köy halkının asırlardır "Ramazan adağı" geleneğini yaşattığını, Ramazan ayının ilk perşembe günü ve sonrasındaki Ramazan Bayramı'na kadar her hafta ikindi namazında toplanılarak, birliktelik sağlandığını ve bunun asıl amacının paylaşmak olduğunu söyledi.

Muhtar Gürsu ayrıca, bu geleneği yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade ederek Ramazan ayının son Perşembe günü yardımsever halkı Derecik köyüne beklediklerini belirtti.