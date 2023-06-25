Tavuk butunuzun en çıtır derisini nasıl elde edebilirsiniz? Çıtır tavuk derisi yapmak için gece boyunca salamurada bekletmekten kabartma tozu veya çırpılmış yumurta banyosuna kadar pek çok püf noktası vardır. Yalnızca temel motor becerileri gerektiren basit, zahmetsiz bir yöntem için cildin kendisine odaklanmayı düşünün. Tavuk uylukları fırına, fritöze veya ızgaraya girmeden önce, önce her bir tavuk parçasının derisini germeye ve pürüzsüzleştirmeye çalışmalısınız. Tavuk butunuzun derisinin kırıştığını fark ederseniz, şiltenizin üzerine lastikli bir çarşaf geçirmeye çalışır gibi dikkatlice gergin bir şekilde çekin.