Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2018 yılı Eylül ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 94 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 557 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 165 BİN 953 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 5 BİN 892 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Eylül ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.





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