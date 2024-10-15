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        Haberler Gündem Güncel Tavuklar ve arılar kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Edirne'de çiftlik yangını: Tavuklar ve arılar kurtarılamadı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftlikte meydana gelen yangında çok sayıda tavuk ve arı öldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:44
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        Tavuklar ve arılar kurtarılamadı
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        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde İbrahim Ö.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında çok sayıda tavuk ve arı öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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