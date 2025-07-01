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        Haberler Spor Futbol Tayfun Aydoğan, Bursaspor'a imzayı attı - Futbol Haberleri

        Tayfun Aydoğan, Bursaspor'a imzayı attı

        Bursaspor, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Tayfun Aydoğan transferini resmen açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:56
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        Tayfun Aydoğan, Bursaspor'a imzayı attı!
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        Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan, kendisini Yeşil Beyazlılar'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Uzun süredir Adana Demirspor ile sözleşme fesih süreci yürüten Aydoğan’ın bonservisini almasının ardından transfer resmiyet kazandı. Törene Bursaspor yönetimi de katıldı.

        Açıklamada bulunan Tayfun Aydoğan, "Böylesine büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Bu forma için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hedefimiz belli, bunun için çalışacağız" dedi.

        Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Süper Lig'de 50, 1. Lig'de 93, 2. Lig'de 102 ve 3. Lig'de 13 maçta forma giydi.

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