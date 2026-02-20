Canlı
        Tayfur Havutcu'nun babası toprağa verildi

        Tayfur Havutcu'nun babası toprağa verildi

        Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutcu'nun vefat eden babası Ersin Havutcu'nun cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Uygun ve Tümer Metin gibi isimler Havutcu'yu acı gününde yalnız bırakmadı.

        Giriş: 20.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:11
        Tayfur Havutcu'nun babası toprağa verildi
        Ersin Havutcu için Hendek Rasimpaşa Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Tayfur Havutcu ve aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine, Havutçu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı.

        Spor camiasından ise teknik direktörler Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Uygun ile eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin törende yer alarak Tayfur Havutcu'nun acısını paylaştı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Havutcu'nun cenazesi, dualar eşliğinde Hendek'teki aile kabristanlığına defnedildi.

