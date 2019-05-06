Tayland Kralı Vajiralongkorn'a çok sevilen babası Bhumibol'un ölümünün ardından tahta geçmesinden iki yıl sonra yapıldı. Tayland Kralı Vajiralongkorn'un başkent Bangkok'daki taç giyme töreninin bu derece ciddiye alınmasın onun tam bir 'god-king' olarak kutsandığı anlamına geldiği belirtildi.

GÖSTERİŞLİ TÖREN DAMGA VURDU

Kral Maha Vajiralongkorn'un taç giyme töreninde eski Budist ve Hindu Brahman ritüelleri yer aldı. Kral Vajiralongkorn, taç giydirilmeden önce Tayland'daki en saygın din adamları, siyasiler ve kraliyet mensupları tarafından kutsal suyla kutsandı. Vajiralongkorn'a Tayland'ın Rama X kralı olarak yetkilendiren 9 katlı bir şemsiye verildi.

Taç giyme töreni Bangkok'daki Büyük Saray'da yapıldı. Kral ülkenin en saygın din adamları, siyasileri ve saray mensupları tarafından Tayland'ın 5 nehri ve gölünden alınan kutsal suyla takdis edildi. Kutsal su beyaz bir elbise giyen Kral Vajiralong'in omuzlarından döküldü. Kutsal su Tayland'ın Chakri hanedanına mensup eski 9 Krala ait 22 kupadan boşaltıldı.

7 KİLOLUK TAÇ

Daha sonra, kralın altın elbise giyerek oturduğu sekiz köşeli tahtta, taç giydirme törenine kutsal yağ sürme işlemiyle devam edildi. Kral, Başbakan Prayut Chan-ocha, Anayasa Mahkemesi başkanı ve Baş brahman olmak üzere 8 kişinin elinden su aldı. Kral Vajiralongkorn daha sonra tahta oturduğunun resmi işareti olarak 9 katmanlı beyaz bir şemsiyeyi alıp altına oturdu.

Taç giyme törenine katılan yeni bir ritüel olarak, Kral Vajiralongkorn'un başına ülkeyi 1851 yılında batı gelenekleri ile yönetmeye başlayan Kral Rama IV'e verilen 7 kg ağırlığında bir taç giydirildi.

5.9 MİLYON KİŞİ YOKSUL

Kral Maha, Beyaz Saray'dan başlayan 7 kilometrelik yolculuğunu 3 Budist tapınağına uğrayarak tamamladı. Yolculuk boyunca tahtırevanda 343 asker tarafından taşındı. Askerlerin kaskı da altın kaplamaydı.

Törenin 31.2 milyon dolara mal olduğu belirtilirken, Tayland'da nüfusun yüzde 8.6'sı, yan, 5.9 milyon kişi yoksullukla mücadele ediyor. Gösterişli tören dış basında geniş yankı uyandırdı.

GENERALİYLE EVLENDİ

Taç giyme töreninde, kraliçe unvanı verilmesi için üzerine soluk pembe elbise giyen Kralın 3 gün önce evlendiği yeni karısı Suthida Tidjai da hazır bulundu. Kral Vajiralongkorn taç giydikten sonra önünde diz çöken 3 gün önce evlendiği eşi Suthida Tidjai'yı kraliçe olarak onayladı.

Kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

KRAL, ELEŞTİRİLERDEN KORUNUR

Vajiralongkorn ilk yaptığı açıklamada 'ülkeyi önceki kralların rehberliğinde ve bütün halkının menfaati için doğrulukla yöneteceğine' söz verdi.

Tayland 1932'den beri meşrutiyetle yönetilmesine rağmen kral, ülke halkının manevi koruyucusu olarak kabul edilmekte ve büyük nüfuzu olan bir anayasal güç ile donatılmış vaziyette. Kral sıkı bir şekilde eleştirilmekten korunur.

"Devarja","tanrı-kral" ya da Güneydoğu Asya'daki tanrılı kralın tarikatı olup hem Hinduizm'den hem de yerli geleneklerden doğdu. Kralın, genellikle Shiva yada Vishnu'ya atfedilen Hindu tanrısının bir tezahürü olan ilahi evrensel cetvel olduğunu kabul edilir.

DÜŞÜK BEL PANTOLONU VE DÖVMELERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Tayland'da halk tarafından çok sevilen Kral Bhumibol Adulyadej ve Kraliçes Sirikit'in tek oğlu olan 63 yaşındaki o dönem Veliaht Prens olan Vajiralongkorn, 2016 yılında Almanya ziyareti sırasında havaalanındaki karşılama töreninde kısa tişörtü, kot pantolonu ve dövmeleriyle görüntülenmiş ve Alman basını tarafından da eleştirilmişti.