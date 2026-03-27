        Haberler Dünyadan Taylor Swift yılın pop albümü ödülünü nişanlısını öperek kutladı

        Taylor Swift, 9 adaylık aldığı ve 7 ödül kazandığı iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde, mutluluğunu nişanlısıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 16:55
        Ödül öpücüğü

        Taylor Swift, 2026 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde yılın pop albümü ödülünü kabul ederken, kutlamayı önce nişanlısı Travis Kelce'yi öperek yaptı.

        Son albümü 'The Life of a Showgirl' ile ödülü kazandığı açıklandıktan sonra, şarkıcı hemen nişanlısına dönerek onu öptü ve yanındakilerle kucaklaştı.

        Swift, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törendeki ödül konuşmasında, "Sanırım bu albüm aynı zamanda çok mutlu, kendinden emin ve özgür hissettiriyor, çünkü nişanlım sayesinde, ki bu gece burada, hayatımın her gününde böyle hissedebiliyorum" dedi.

        Amerikan futbolcusu nişanlısı Kelce, Swift'in sözlerini coşkuyla alkışladı.

        Swift, yılın sanatçısı, yılın pop sanatçısı, en sevilen turne stili ve 'The Fate of Ophelia' şarkısıyla yılın şarkısı dahil olmak üzere, iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde toplam 9 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen sanatçısı oldu. Sonuç olarak, yılın sanatçısı, yılın pop albümü, yılın pop şarkısı, en iyi şarkı sözü ve en iyi müzik videosu ödülleri de dahil olmak üzere toplam 7 ödül kazandı.

        Swift ve Kelce çifti, kırmızı halıda birlikte yürümemiş olsalar da, Kelce, Swift'e ilk kez bir ödül töreninde eşlik etmiş oldu.

        İkili, Eylül 2023'ten beri süren ilişkilerini Ağustos 2025'te nişanlanarak evlilik yoluna taşıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Baba ve oğlunu öldüren sanık: "Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım"

        Konya'da baba ve oğlunun uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayın zanlıları olan karı ve kocanın yargılanmasına başlandı. Mahkemede sanık kendisini "Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım" diye savunması dikkat çekti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"