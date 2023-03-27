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Haberler Otomobil TAYSAD başkanlığına yeniden Albert Saydam seçildi
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TAYSAD Başkanı Saydam: 'Neden dünyadaki büyümeyi yakalayamadığımızı sorgulayalım'

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Albert Saydam, derneğin 44’üncü Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden başkan seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Saydam, "Dünyada araç üretimi pandemi öncesi rakamlarına yaklaşıyor. Türkiye’de ise ne yazık ki tablo bu kadar olumlu değil. 2022’yi üretimde 13’üncü, satışta da 18’inci kapattık. 2023 tahminleri ise bir sıra gerileyeceğimiz yönünde. Hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi var. Bunun şu andaki karşılığı 2.3 milyon adetlik araç üretimidir. 2017’de 1.7 milyonu yakalamıştık, bu sene ise üretimimiz 1.3 milyon adedin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bu tablo ‘neden dünyadaki büyümeyi yakalayamıyoruz’ diye kendimizi sorgulamamız gereken bir tablo" dedi

TAYSAD başkanlığına yeniden Albert Saydam seçildi
HABERTURK.COM

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyeler ile paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TAYSAD’ın yeni döneminde başkanlık görevine, 2 yıldır bu görevi üstlenen Albert Saydam yeniden seçilirken, Yönetim Kurulunda Birinci Otomotiv (Yakup Birinci), Cavo Otomotiv (Berke Ercan), Parsan Makine (Lokman Yamantürk), Avitaş (Şekib Avdagiç), Assan Hanil (Atacan Güner), Ditaş (Osman Sever), Farplas (Ahu Büyükkuşoğlu Serter), Feka (Taner Karslıoğlu), Norm Cıvata (Fatih Uysal) ve Toyota Boshoku (Hakan Konak) gibi sektör firmaları ve temsilcileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, dünyada ve Avrupa'da araç üretiminin pandemi öncesi rakamlarına gittikçe yaklaştığını söyledi.

Saydam, "Bunun büyük bir kısmı ise Uzakdoğu, Çin ve Hindistan'daki talep ve üretimden kaynaklanıyor. Halen 2017’deki 100 milyona yaklaşan dünya üretiminden uzaktayız ama şu anda 3 ila 5 sene içinde 100 milyonluk üretime ulaşılacağı yönünde varsayımlar var" dedi.

'KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ'

Türkiye’ye bakıldığında ise ne yazık ki tablonun bu kadar olumlu olmadığını vurgulayan Saydam, "2022’yi üretimde dünyada 13’üncü, satışta da 18’inci olarak kapattık. 2023 tahminleri ise uluslararası raporlarda bir sıra gerileyeceğimiz yönünde. Bir sıra gerileyeceğiz derken önümüzdeki ülkeler Kanada, Endonezya, Fransa ve İspanya. Hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi var. Bunun şu andaki karşılığı 2.3 milyon adetlik araç üretimidir. 2017’de 1.7 milyonu yakalamıştık, bu sene ise üretimimiz 1.3 milyon adedin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bu tablo esasında hepimizin, otomotivde yer alan paydaşların ve şirketlerin önünde bulundurması gereken ve ‘neden dünyadaki büyümeyi yakalayamıyoruz’ diye kendimizi sorgulamamız gereken bir tablo" açıklamasında bulundu.

İHRACATTA DAHA YÜKSEK PAY HEDEFİ

İhracatta daha olumlu bir durum yaşandığını ifade eden TAYSAD Başkanı Albert Saydam, "2017’deki en fazla araç üretimi olduğu dönemde yüzde 34’ü tedarik sanayi olmak üzere 29 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. 2022’de tedarik sanayinin oranını yüzde 42’ye çıkardık. 2023’deki hedefimiz yüzde 44’ün üzerine çıkarak toplam otomotiv ihracatını 35 milyar doların üzerine taşımak ve bir sene için kimya endüstrisine emanet etmiş olduğumuz şampiyonluğu bu sene geri almak. İlk 2 ayda açık ara ile liderliği geri almış durumdayız" dedi.

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