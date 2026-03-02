Tayt zorunluluğu iddiasına tazminat davası

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığı, sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı.

DHA'da yer alan habere göre Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde Ö.Ş., özellikle son 2 yılda sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığını, daha önce kullanabildiği oturma alanının kendisine yasaklandığını, ders boyunca ayakta durmasının istendiğini, sürekli güvenlik kamerasından takip edildiğini, mesai saatleri ve iş yerinin değiştirildiğini iddia etti.

REKLAM

Avukat Senem Yılmazel

Ö.Ş., mola saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmesinin yasaklandığını, haftalık programların işin gereği olmamasına rağmen sürekli değiştirildiğini, çalışma saatlerinin keyfi biçimde düzenlenerek iş-özel yaşam dengesinin bozulduğunu ileri sürdü. Ayrıca, iş yerindeki tüm personelin kameralardan izinsiz izlendiğini, gerçeğe ve hukuka aykırı tutanaklar düzenlendiğini, disiplin ve para cezaları verildiğini, mobbingin uzun zamana yayılan, sürekli ve sistematik olduğunu, amacın kendisini istifaya zorlamak olduğunu iddia etti.