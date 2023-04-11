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Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

Tayvan ve Çin arasında Çin ordusunun ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikat sebebiyle gerginlik artarken, dünden bugüne Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi

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  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın üçüncü gününde, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Bakanlığın açıklamasında, 91 hava aracından 54'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Açıklamada, 8 "SU-30", 10 "J-10", 2 "J-11", 10 "J-16" savaş uçağı, 2 "H-6" tipi bombardıman uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı,"KJ-200" tipi erken uyarı uçakları ile "TB-001" tipi silahlı, "BKZ-005" tipi silahsız dronların, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" ve "Kj-500" erken uyarı uçakları ile "Y-20" tipi tanker uçağının ADIZ'in güney bölümüne, 15 "J-15" savaş uçağının ise güneydoğu bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı askeri tatbikata faaliyetlere bağlı olduğu tahmin ediliyor.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    Üç gün süren tatbikatta 8 Nisan'da 71 hava aracı ve 9 gemi, 9 Nisan'da ise 70 hava aracı ve 11 gemi Ada çevresinde görülmüştü.

     

     
  • Tayvan-Çin gerilimi yükseliyor! Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi

    PELOSİ'NİN ZİYARETİ GERGİNLİK YARATMIŞTI 

    ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken, gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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