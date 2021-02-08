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Tayvan Merkez Bankası'ndan Deutsche Bank'a işlem yasağı

Tayvan Merkez Bankası Deutsche Bank'ın Tayvan doları ile ilgili bazı vadeli işlemleri yapmasını yasakladı

Tayvan Merkez Bankası'ndan Deutsche Bank'a işlem yasağı
Reuters

Tayvan Merkez Bankası Deutsche Bank'ın Tayvan doları ile ilgili bazı vadeli işlemleri yapmasını yasaklarken 2 yıl boyunca da para birimiyle ilgili vadeli işlemler yapmasına da spekülasyon kısıtlamalarının bir parçası olarak yasak getirdi. Tayvan doları evden çalışma koşulları nedeniyle teknolojik ürünlere artan artışın Tayvan'ın ticarete bağımlı ekonomisini canlandırmasıyla dolar karşısında son 23 yılın zirvesinde işlem görüyor.

Tayvan Merkez Bankası yabancı bankaların tahıl şirketlerinin para birimi spekülasyonlarında rol oynamasına önayak olduğunu ve bu durumun Tayvan'ın döviz piyasalarının istikrarına etki ettiğini söyledi. Merkez bankasından yapılan açıklamada 2019 yılı Temmuz ayından başlayarak 8 tahıl şirketinin rutin döviz işlemleri adı altında doviz spekülasyonu yaptığı ve bunun Tayvan döviz piyasasının istikrarını etkilediği belirtildi.

Kaynaklar merkez bankasının Deutsche Bank, Citigroup , ING ve Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) şirketlerine ceza verdiğini söylemişti. Tayvan Merkez Bankası'na göre yapılan işlemlerin büyüklüğü 11 milyar dolar seviyesinde. Deutsche Bank'ın Taipei şubesinin yanısıra ING ve ANZ'nin de bu vadeli işlemlerle işlem yapmasına 9 ay süreyle yasak getirildi.

Citi'nin Taipei şubesinin de Tayvan dolarıyla bazı vadeli işlemleri yapmasına 2 ay süreyle yasak getirildiği ifade edildi. Bir Deutsche Bank sözcüsü "Aralarında Tayvan dolarının da bulunduğu para birimi işlemlerinin temel bir ihtiyaca hitap etmesi ve (şirketimizin) Tayvan piyasalarının gelişiminde yapıcı bir role sahip olmaya devam etmesi için" otoriteler ve müşteriler ile temas halinde olduklarını söyledi. Citi ve ANZ yorum yapmadı. ING temsilcileri yorum yapılmasına ilişkin isteğe yanıt vermedi.

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