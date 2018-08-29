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Tayvanlı fenomen Lure Hsu yaşıyla hayrete düşürüyor

29.08.2018 - 09:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tayvanlı genç kadın Lure Hsu yaşıyla görenleri şoka uğratıyor. Instagram'ın fenomen yüzü, 43 yaşında olmasına rağmen lise öğrencisine benziyor

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    İlk bakışta onu genç bir öğrenci sanabilirsiniz fakat kendisi 43 yaşında. Tayvanlı genç kadın Lure Hsu yaşıyla görenleri şoka uğratıyor.

  • 2 Tayvanlı fenomen Lure Hsu yaşıyla hayrete düşürüyor
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    Görünümünü bol su ve sebze tüketimine bağlayan genç kadın, "yaşı olmayan tanrıça" olarak adlandırılıyor.

  • 3 Tayvanlı fenomen Lure Hsu yaşıyla hayrete düşürüyor
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    Hsu inanılmaz derecede ki genç görünümünden dolayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında. 

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    Güzellik sırlarını paylaşan Tayvanlı kadın "Kadınlar her gün ciltlerini nemlendirmeli, çünkü cildiniz bir kere nemlendiği zaman yaşlanma ve kırışıklıkları dert etmenize gerek kalmayacak" diyor.

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    Ayrıca "Güneşten de kaçınmalısınız çünkü yandığınız zaman cildiniz kurur, çiller ve küçük kırışıklıklar belirmeye başlar diye ekliyor. 

     

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    Kısa sürede yüz binlerce takipçi kazanan genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor. 

     

  • 7 Tayvanlı fenomen Lure Hsu yaşıyla hayrete düşürüyor
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    Güzelliğini sağlıklı bir hayat yaşamasına bağlayan Lure Hsu, "Görünümümü bol bol su içmeye ve sebze tüketimine borçluyum."

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    "Buna ek olarak her gün besin takviyeleri alıyorum, şeker tüketiminden, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınıyor ve hafif besinlerle beslenmeye çalışıyorum" dedi.

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    İşte Instagram'da 725 binden fazla takipçisi olan Lure Hsu'nun paylaşımları...

     

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