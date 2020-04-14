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TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiğini duyurdu

Dolar
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Kovid-19 salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin duyuru yaptı. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrısı üzerine sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekildi. TBB'den yapılan açıklama ''Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir'' denildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

''Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yapmıştır.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF’nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir.'

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