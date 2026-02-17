Canlı
        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e ziyaret

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e ziyaret

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.

        Giriş: 17.02.2026 - 19:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:43
        Hidayet Türkoğlu'ndan Ebubekir Şahin'e ziyaret
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile bir araya geldi.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkoğlu ve Şahin, gençlerin spora erişimini artıracak yapılar, sürdürülebilir modeller ve basketbol ekosistemini daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

        Ziyarette TBF Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ballı da yer aldı.

        Görüşmenin ardından Hidayet Türkoğlu, Ebubekir Şahin'e isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

