TBF ile Türkiye Sigorta’dan güç birliği!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve milli basketbolcular Gökşen Fitik ile Erkan Yılmaz katıldı.

Hidayet Türkoğlu, çok önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını aktararak, "Bugün Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bir iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliği, bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesine geçiyor. Türk basketbolunun bugününü güçlendirmek ve geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Türkiye Sigorta ile yol arkadaşlığımız, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğuyla başladı. Geçtiğimiz yıl da milli takımlarımıza verdikleri destekle bu iş birliği, başka bir aşamaya geçti. Bu iş birliğinin hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde devam etmesi, bizim için çok önemli. Türk basketboluna duyulan bu güven, federasyonumuzun güçlü ve istikrarlı bir yapı inşa ettiğine dair en önemli göstergedir." ifadelerini kullandı.

Basketbolda milli takımların çok büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Türkoğlu, "A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikle bize büyük bir gurur yaşattı. Milli takım, aynı şekilde 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre karşısında kazanarak, 2'de 2 yaptı. Şubat ayının sonunda Sırbistan ile oynayacağımız maçlar da önemli. A Milli Kadın Basketbol Takımı ise Dünya Kupası hedefleri doğrultusunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak eleme turnuvasında mücadele edecek." diye konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ALPEREN, BİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR Türkoğlu, 2026 NBA All-Star maçında Dünya Karması kadrosunda yer alan milli basketbolcu Alperen Şengün ile karşılaşma öncesi konuştuğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Ben Alperen ile neredeyse her iki haftada bir görüşüyorum. Kendisi, benimle konuştuktan sonra Indiana Pacers maçında inanılmaz bir performans gösterdi. Alperen, bizi şu an ABD'de en iyi şekilde temsil ediyor. İnşallah bu başarılara devam eder. Orada elde ettiği öz güven, milli takımımıza inanılmaz katkı sağlıyor. Alperen ve Adem Bona gibi yurt dışında inanılmaz başarılar elde eden arkadaşlarımız var. Bu ayın 27'sinde deplasmanda Sırbistan'a karşı oynayacağız. Daha sonra 2 Mart'ta da onlarla burada oynayacağız. Hedefimiz 2027 Dünya Kupası'na katılmak. Umarım oyuncularımız sakatlık yaşamaz. Hepsiyle gerçekten ayrı ayrı gurur duyuyoruz."



Türkiye Sigorta'nın son yıllardaki başarısında genel müdür Taha Çakmak'ın çok büyük etkisi olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Taha Çakmak'ın bilgisi ve vizyonu, takdire şayan. Bu anlamda kendisini huzurlarınızda takdir etmek istiyorum. Bu vesileyle çok güzel bir dostluğumuz başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde takımlarımız, uluslararası alanda büyük başarılar elde ediyor. Bu başarıların da milli takımı etkileyeceğine inandık. Bundan dolayı da bu iş birliğine imza attık." dedi.

TAHA ÇAKMAK: MİLLİ TAKIMA SPONSOR OLMAK,BİZİM İÇİN ONUR Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise sadece bir sponsorluk anlaşmasına imza atmadıklarını belirterek, "Biz, artık sponsorluğu geçtik. Basketbol Gelişim Merkezi'nin Avrupa'da bir örneği yok. Bu bir vizyon meselesi. Her yere sponsor olabilirsiniz ama konu milli takımsa gerisi teferruattır. Ne zaman bir şeye ihtiyaç duyarlarsa, biz buradayız. Başkana teşekkür ediyorum. Basketbol Süper Ligi'nde isim sponsorluğumuz devam ediyor. Milli takıma da sponsor olmak, bizim için onur. Milli takımın bize ne zaman ihtiyacı olursa, biz orada bulunacağız." şeklinde konuştu. Ev sahipliği yaptığı için Hidayet Türkoğlu'na teşekkür eden Çakmak, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı hatırlıyorum. Başkanımız, daha öncesinde de orada bulunuyordu. Her gün bizzat oradaydı. Çok büyük emek gösterdi. İnanılmaz bir komplekse de sahibiz. Dışarıya bir ekran kurmuştuk. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neler yapıldığını hatırlamak önemli. Dört bin vatandaşımızla beraber dışarıda final maçını izledik. Hepsi gönülden bizi takip etti. İnşallah bu desteklerin devamı gelir." diye konuştu. Çakmak, Hidayet Türkoğlu'nun milli takımlara çok büyük emek verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Hidayet Türkoğlu, sadece maçlara gitmiyor. Başkan, aynı zamanda kamplarda da takımla birlikte oluyor. Avrupa ikincisi olduk ama aslında birinciydik. Finalde bizim için şanssız bir son bölüm yaşadık. Hiç önemli değil. Bu gurur bize yeter. İnşallah Dünya Kupası'nda bu başarılara devam edeceğiz. İnanılmaz bir çaba görüyorum. Biz de bundan dolayı federasyona destek olmaya çalışıyoruz."