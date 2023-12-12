Haberler Gündem TBMM 250 personel alımı kura tarihi: 2023 TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TBMM 250 personel alımı kura tarihi: TBMM işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) 22 farklı kadro ve branşta 250 personel alımı yapıyor. Hatırlanacağı üzere TBMM işçi alımına ilişkin başvurular 22-26 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, TBMM personel alımı kura çekim tarihini gündemi aldı. İşte TBMM 250 işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih... Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:26 facebook

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TBMM işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek isim listesi açıklanmış olacak. "tbmm.gov.tr" internet sitesi üzerinden açıklanacak kura çekimi canlı olarak takip edilebilecek. Peki, "2023 TBMM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte TBMM personel alımı kura çekimi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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TBMM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI 12 Aşçı, 17 Bahçıvan, 35 Bulaşıkçı, 1 Çatı işçisi, 3 Dönerci, 2 Döşemeci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 74 Garson, 4 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 2 İnşaat Boyacısı, 3 Kebapçı, 4 Kuaför, 1 Metal doğramacı, 2 Pastacı, 3 Pideci, 1 Pizzacı, 4 Resepsiyon Görevlisi, 2 Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme), 18 Şoför, 8 Taşıma İşçisi, 50 Temizlik İşçisi olmak üzere 22 kadro için sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.