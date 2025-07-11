TBMM Başkanvekili Celal Adan: Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır
TBMM Başkanvekili Celal Adan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır" ifadelerine yer verdi
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan şu değerlendirmede bulundu:
"Türk milleti prangalarından kurtulmaktadır. Cumhur İttifakı'nın çelikten iradesi; Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmektedir. İstikbâl, istiklâl, istikrar mücadelemizin öncüleri Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; tarihe not düşmüştür."
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