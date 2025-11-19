Habertürk
        TBMM'de "suça sürüklenen çocuklar" için araştırma komisyonu kuruluyor

        TBMM’de “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruluyor

        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, 22 üyeden oluşacak komisyon 3 ay boyunca çalışarak suça sürüklenen çocuklara ilişkin nedenler, uygulamalar ve çözüm önerilerini inceleyip raporlayacak

        Giriş: 19.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:34
        Suça sürüklenen çocuklar için komisyon
        TBMM Genel Kurulu’nda, suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önerge kabul edildi. Buna göre 22 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak ve çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini, mevcut mevzuat ve uygulamaları ile kurumlar arası işleyişi bütüncül biçimde ele alacak.

        ÖNERİLER GELİŞTİRİLECEK

        Komisyonun, koruyucu-önleyici politikalar, eğitim ve sosyal destek mekanizmaları, bağımlılıkla mücadele, çocuk adalet sistemi ve rehabilitasyon süreçleri gibi başlıklarda inceleme yapması; kurumlar arası koordinasyon, veri toplama ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesine dönük öneriler geliştirmesi bekleniyor.

        ÖRNEKLER DEĞERLENDİRİLECEK

        Çalışmalar kapsamında ilgili bakanlık ve kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve akademisyenlerden bilgi alınması; çocuklara yönelik hizmet verilen alanlarda saha ziyaretleri yapılması ve iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

        KAPSAMLI BİR RAPOR SUNULACAK

        Komisyon, 3 aylık çalışma süresinin sonunda bulgularını ve politika önerilerini içeren kapsamlı bir raporu Genel Kurul’a sunacak. Raporun, yasama faaliyetlerine ve idari düzenlemelere ışık tutması amaçlanıyor.

