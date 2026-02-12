TCMB 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Karahan, Merkez Bankası'nın 2026-2027 enflasyon tahmini için şu açıklamalarda bulundu:

"2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor."

Geçen yılın son enflasyon raporunda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak açıklanmıştı.

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğimiz temkinli sıkı para politikası duruşumuz; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek.

Her zaman altını çizdiğim gibi, fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.