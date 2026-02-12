TCMB 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon tahmini yükseldi mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon rakamını gerçekleştirdi. 2026 yılı için enflasyon tahmininin yükseldiği görülürken, Karahan, "Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik." dedi. Peki, TCMB 2026-2027 enflasyon tahmini ne oldu?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporunu açıkladı. Geçen yılın son enflasyon raporunda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak açıklanmıştı ancak yeni raporda, enflasyon tahmininin yükseltildiği görüldü. İşte, Merkez Bankası 2026-2027 enflasyon tahmini
YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi.
İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:
- Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.
- Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.
- Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu.
- Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz.
- Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte.
- Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay bir seyir izledi.
- Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.
- Çıktı açığı göstergelerinin ortalaması, önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı kaymakla birlikte, son çeyrekte halen negatif düzeye işaret ediyor.
"CARİ AÇIĞIN BİR MİKTAR YÜKSELMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
- 2026 yılında, cari açığın bir miktar yükselmekle birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz.
- Bir önceki Rapor dönemine kıyasla, tüketici enflasyonu 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7’ye geriledi.
"GIDA ENFLASYONU OYNAK BİR SEYİR İZLEMEKTEDİR"
- Gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.
- Ocak ayında enflasyonun ana eğilimi döneme özgü bir yükseliş kaydetmiştir. Öte yandan, öne çıkan ana eğilim göstergelerinden olan medyan enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü görüyoruz.
"BEKLENTİLERDE İYİLEŞME EĞİLİMİ SÜRÜYOR"
- Enflasyon beklentilerinde ise, sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor.
- Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devamını sağlamak için, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.
- Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz.
TCMB 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
Karahan, Merkez Bankası'nın 2026-2027 enflasyon tahmini için şu açıklamalarda bulundu:
"2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor."
Geçen yılın son enflasyon raporunda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak açıklanmıştı.
Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğimiz temkinli sıkı para politikası duruşumuz; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek.
Her zaman altını çizdiğim gibi, fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.