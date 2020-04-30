Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dünya Altın Konseyi 2020 1. Çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Rapora göre koronavirüs salgınının gölgesinde geçen ilk çeyrekte dünya genelinde merkez bankaları 145 ton net altın alımı yaptı. Merkez bankalarının yaptığı net alımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte dünyada açık ara en fazla altın alan merkez bankası oldu.

TCMB yılın ilk 3 ayında 72.7 ton net altın alımı yaptı. Türkiye'yi net altın alımlarında 28 tonla Rusya, 7 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 6.8 tonla Hindistan, 2.8 tonla Kazakistan ve 2.2 tonla Özbekistan takip etti.

İlk çeyrek sonu itibarıyla böylece TCMB'nin altın rezervleri 485.2 tona yükseldi. TCMB 2019 genelinde de dünyanın en çok net altın alımı yapan merkez bankası olmuştu.

Türkiye'de altın alımlarını hızlandıran sadece TCMB olmadı. Altın para ve külçe altına perakende talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 21.2 tona çıktı. Rapora göre bu artışta altın fiyatlarının güçlenmeye devam edeceğine yönelik beklenti etkili oldu.

KUYUMCULARIN KAPANMASI ETKİLEYECEK

Ancak buna karşılık altın takı satışları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 8.6 tona geriledi. Dünya Altın Konseyi bu düşüşle ilgili değerlendirmesinde "İlk çeyrekte yerel para cinsinden altın fiyatları rekor kırmasına rağmen takı talebi güçlü kaldı. Ancak 2. çeyrek için görünüm, nisan ayından itibaren kuyumcular kapandığı için negatif" ifadeleri yer aldı.

KÜRESEL TALEP ARTIŞI YÜZDE 1'DE KALDI

Bunların yanında rapora göre küresel altın talebi 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı fönemine göre yüzde 1 artarak 1.084 tonu buldu. Artışın yüzde 1 ile sınırlı kalmasında altın takı talebinin yüzde 39 düşmesi etkili oldu. Buna karşılık altın para talebi yüzde 36 arttı. Bu yükselişte özellikle Batılı yatırımcıların güvenli liman arayışı etkili oldu.