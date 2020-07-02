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TCMB'den 2 repo ihalesiyle piyasaya 34 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 ve 9 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 14 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira ve 18 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi

TCMB repo ihalesi
AA

İhalelere 89 milyar 200 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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