TCMB'den 300 baz puanlık faiz artırımı bekliyor
JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltebileceğini ve bu adımın haziran ayındaki planlı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce de gelebileceğini öngördü
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:52 Güncelleme:
JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, mevcutta yüzde 37 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo faizinin, 11 Haziran’daki PPK toplantısında yüzde 40’a çıkarılabileceği ya da gerekli görülmesi halinde daha erken bir tarihte artırılabileceği ifade edildi.
TCMB, son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ