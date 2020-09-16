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TCMB'den sektör bilançolarına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den yapılan duyuruda, Sektör Bilançoları'nın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı

sektör bilançoları

TCMB'den şu açıklamaya yer verildi;

Sektör Bilançoları, Türkiye İstatistik Kurumu ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),1990 yılından itibaren bankalarla kredi ilişkisi olan firmalardan seçilen bir örneklemle derlenen “Sektör Bilançoları”nı yayımlamaktaydı. Bu yıl Sektör Bilançoları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yürütülen ortak bir çalışma ile idari kayıtları kapsayacak şekilde genişletilerek yayımlandı. TCMB-TÜİK Sektör Bilançoları, imalat ve imalat dışı olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal tablolarını temel almaktadır. Yayın, 2009-2019 yılları arasında 11 yıllık bir dönemi ve 1 milyonun üzerinde firmayı kapsamaktadır.

Yayında, "Alt sektörler ve ölçek bazında toplulaştırılmış finansal tablolar, Firmaların sayısı, hukuki durumları, çalışan sayısı gibi kimlik bilgileri, Aktif, pasif, öz kaynak ve kârlılık yapısını içeren yapısal göstergeler, kredi kullanımı ve oranlar yer almaktadır." denildi

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