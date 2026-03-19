        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,3209 %0,23
        EURO 50,8818 %0,32
        GRAM ALTIN 6.665,70 %-2,68
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,83 %-5,87
        BITCOIN 70.151,00 %-1,51
        GBP/TRY 58,8767 %0,26
        EUR/USD 1,1480 %0,24
        BRENT 113,99 %6,04
        ÇEYREK ALTIN 10.898,42 %-2,68
        TCMB'nin resmi rezerv varlıkları geçen hafta 189,6 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        TCMB rezervlerinde düşüş

        TCMB tarafından, 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

        Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalarak 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

        Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi.

        Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar oldu.

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
