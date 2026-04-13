Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Nisan ayı toplantı tarihi
Yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan 2026 faiz kararına çevrildi. Enflasyon, döviz kuru ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenecek kritik karar öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler beklentilerini netleştirmeye başladı. Özellikle son dönemde fiyat istikrarına yönelik atılacak adımlar merak edilirken, "TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte toplantı tarihi ve öne çıkan beklentiler...
MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Mart ayında yapılan son toplantıda Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %37.00 seviyesinde sabit tutmuştu. Kurul, dezenflasyonun tesisi için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını vermişti.