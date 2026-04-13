Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB Nisan 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Nisan ayı toplantı tarihi

        Yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan 2026 faiz kararına çevrildi. Enflasyon, döviz kuru ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenecek kritik karar öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler beklentilerini netleştirmeye başladı. Özellikle son dönemde fiyat istikrarına yönelik atılacak adımlar merak edilirken, "TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İşte toplantı tarihi ve öne çıkan beklentiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan 2026 toplantısı öncesinde piyasalar, Merkez Bankası’nın faiz politikasında nasıl bir adım atacağını yakından izliyor. Enflasyon görünümü ve finansal istikrar vurgusu öne çıkarken, uzmanlar kararın döviz, altın ve kredi piyasaları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler hangi yönde? İşte detaylar...

        2

        MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TCMB tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

        3

        MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Mart ayında yapılan son toplantıda Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %37.00 seviyesinde sabit tutmuştu. Kurul, dezenflasyonun tesisi için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajını vermişti.

        4

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

        ÖNERİLEN VİDEO

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Işın Karaca, Yunanistan'da deport edildi

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları