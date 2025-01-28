TEB çalışma saatleri 2025: TEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Türk Ekonomi Bankası, 2025 yılı itibarıyla çalışma saatlerini yeniden güncelleyerek sunmuştur. Bu noktada birçok kişi, yeni yılda şubelerin kaçtan kaça açıldığını sorgulamaya başlamıştır. Ticari ve bireysel faaliyetler için bankaya başvuran müşteriler, internet üzerinde bu sorunun cevaplarını arar. Peki TEB kaça kadar açık?

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

TEB çalışma saatleri 2025 güncel bilgisini öğrenmek üzere bu paragrafın devamını okuyabilirsiniz. Kocaeli Halk Bankası ismiyle 1927 senesinde kurulmuş Türk Ekonomi Bankası, 1982’ye kadar ilk ismini kullanmıştır. Daha sonra Türkiye Ekonomi Bankası ismini alır ve günümüzde de bu isimle bilinmektedir. TEB mesai saatleri, şubeden şubeye çeşitli çalışma saatlerine sahip olsa da genel olarak şu saatlerde açıktır;

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• Pazartesi: 09:00 - 17:00

• Salı: 09:00 - 17:00

• Çarşamba: 09:00 - 17:00

• Perşembe: 09:00 - 17:00

• Cuma: 09:00 - 17:00

• Cumartesi ve Pazar: Kapalı

TEB KAÇTA AÇILIYOR?

Peki TEB kaçta açılıyor? Hafta içi her gün sabah 09.00 ile birlikte kapılarını müşterilerine açar. Genel olarak sabah saatlerinde çok fazla insan olmadığı için işlemler daha hızlı olabilir. Ancak öğle tatili yaklaştıkça sırada bekleyen müşteri sayısı da artar. Bu sebeple size en yakın şubeye mümkün olduğunca erken gelmenizde fayda vardır.

TEB KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00 ile birlikte mesaiye başlayan TEB kaçta kapanıyor? Öğle tatilinden mesai bitimine kadar kesintisiz çalışan banka şubeleri, saat 17.00 itibarıyla kapılarını kapatır. Saat 17.00 olmadan güvenlik personelleri, içeriye müşteri alımını durdurabilir. Bu nedenle bankada yüz yüze işlem gerçekleştirmek için acele etmenizde fayda vardır. Bunun yanı sıra bankanın en yoğun olduğu saatler, öğle arasında mesai bitimine kadar olan zamanlardır.

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TEB ÖĞLE ARASI SAATİ

TEB öğle arası saati banka müşterilerinin en çok merak ettiği konular arasındadır çünkü birçok kişi, şubede gerçekleştirdiği işlemin aksamamasını ister. Öğle arası saatlerinde banka personelleri bir saat boyunca çalışmaya ara verir. Bu saat ise çoğunlukla 12.30 ile 13.30 arasıdır. Bu noktada "TEB öğle arası hizmet veriyor mu?" sorusuna "hayır" olarak cevap verilebilir. İşlemlerinizin aksamamasını istiyorsanız banka şubesine öğle arası tatilinden önce ya da sonra gelmeyi tercih edebilirsiniz.