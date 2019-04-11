TEB’de “Biyometrik İmza” dönemi başladı

TEB, tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan “Biyometrik İmza”yı, start up ekosisteminden çıkan ve Fintech partnerlerinden olan Techsign ile hayata geçirdi. Güvenlik açısından kağıda atılan imzaya oranla daha fazla veri içermesi sayesinde kişisel bilgi güvenirliğini arttıran “Biyometrik İmza” sistemi; imzanın atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, günümüzde dijitalleşme ve internet hizmetlerinin yaygınlaşması ve gelişmesiyle beraber bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmının mobil uygulamalardan veya web sitesi üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Islak imza gerektiren fiziksel işlemlerde bazı engellerle karşılaşıyoruz. Belgelerin basılması, dağıtılması, imzalatılması, toplanması ve arşivlenmesi, hem banka hem müşteriler için oldukça zaman kaybı yaratırken bu işlemler için gerekli kağıtların elde edilmesi ise doğaya oldukça zarar veriyor. TEB olarak biz de hem zamandan tasarruf, hem daha temiz bir gelecek için dijital dönüşüme öncülük ederek, süreçlerimizde kağıt kullanımını kaldırıp, imza sürecini tablet veya akıllı telefon üzerinden gerçekleştireceğiz. Verimlilik artışı için yüksek teknoloji üretimini ve süreçlerimizin dijital dönüşümünde de bu teknolojileri kullanmayı stratejik önceliğimiz haline getirmeliyiz. Biyometrik imza projemiz de bu stratejik önceliğimizin bir yansıması ve sektörümüzde de rol model olmasını beklediğimiz önemli bir adım.”