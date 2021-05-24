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Tecno Mobile 35 milyon dolar yatırımla İstanbul - Pendik'te üretime başladı

Türkiye pazarına 2020 yılında giren Çin merkezli akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladığını duyurdu. İstanbul Pendik’teki üretim tesislerinde 1000 kişilik bir istihdam hedeflediklerini belirten Tecno Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz” dedi.

Tecno Mobile Türkiye'de üretime başladı - Haberler
Türkiye’de üretime başladı
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HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Tecno Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” dedi.

YÜZDE 10'LUK PAZAR PAYI HEDEFİ

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Tecno Mobile’ın ana şirketi Transsion Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 5 milyar dolarlık piyasa değeri elde ederken, Nisan 2021 itibariyle yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “Transsion’ın sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor” dedi.

MANCHESTER CITY'IN DE SPONSORU

Tecno Mobile’ın Premier Lig takımlarından Manchester City Futbol Kulübü’nün de sponsoru olduğunu belirten Li, şunları söyledi:

Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak üretim süreçlerinin yanısıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planlıyoruz. Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz.”

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