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Teessüf ne demek? Teessüf nasıl yazılır? Teessüf TDK imla

Teessüf kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? Teessüf sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Teessüf ne demek

Teessüf sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TEESSÜF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, teessüf şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "teesüf, teessuf" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'teessüf'tür. 

TEESSÜF NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Acınma, yazıklanma' anlamına gelen teessüf, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. 

 

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